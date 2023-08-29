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لحملة البكالوريوس فما فوق.

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ مساءً
وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الدفاع عبر الموقع الرسمي للوزارة (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة للعمل في (وكالات الشؤون التنفيذية)، لحملة البكالوريوس فما فوق.

التخصصات المطلوبة:

  • هندسة مدنية
  • هندسة كهربائية
  • هندسة معمارية
  • هندسة ميكانيكية
  • هندسة السلامة
  • هندسة البرمجيات
  • إدارة أعمال
  • إدارة الجودة
  • إمداد وتموين
  • محاسبة
  • مالية
  • قانون
  • برمجيات
  • علم المكتبات والمعلومات
  • نظم حاسب آلي
  • علوم حاسب
  • تقنية معلومات
  • اقتصاد
  • نظم معلومات إدارية

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي مشاريع
  2. أخصائي أول عمليات أندية وضيافات
  3. أخصائي أول مشاريع
  4. خبير سياسات
  5. أخصائي أول مشاريع
  6. مدیر قسم الأبحاث التطبیقیة
  7. مدير مشروع
  8. مدير وحدة المعدات المتخصصة للقوات الخاصة
  9. مدير قسم آلات المحاكاة البرية والتدريب

طريقة التقديم:

التقديم متاح عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع: اضغط هنا

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