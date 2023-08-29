وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

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أعلنت وزارة الدفاع عبر الموقع الرسمي للوزارة (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة للعمل في (وكالات الشؤون التنفيذية)، لحملة البكالوريوس فما فوق.
التقديم متاح عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع: اضغط هنا