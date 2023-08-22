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تشمل التخصصات الإدارية والقانونية والهندسية

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
وزارة الدفاع تعلن عن وظائف في عدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في وكالات الشؤون التنفيذية، عن فتح التقديم لشغل وظائف متعددة في التخصصات الإدارية، القانونية، الهندسية – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الوزارة الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي أول عقود.

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المؤهلات:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات (إدارة أعمال، المحاسبة، المالية، القانون، إدارة مالية) أو ما يعادلها.

الهدف الوظيفي:
– تنفيذ أنشطة ومسؤوليات بالإدارة العامة لعمليات الشراء وتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالعملية الشرائية لإيجاد الحلول للمعضلات والتحديات القانونية التي تخدم طبيعة عمل الإدارة العامة لعمليات الشراء.

المهام والمسؤوليات:

– الاستراتيجية والحوكمة وتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالعملية الشرائية.
– إبداء الرأي وتقديم المشورة حول قانونية الإجراءات والممارسات المتبعة في الوزارة ومدى مطابقتها للأنظمة واللوائح المعتمدة ومراعاة التعليمات الصادرة ذات العلاقة بالعمليات الشرائية.
– تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
– إعداد العروض المرفوعة إلى مكتب وزير الدفاع والتأكد من إكمال المسوغات النظامية لها.
– إعداد التقارير النظامية بشكل شهري بالمواضيع المرفوعة لمجالس حوكمة الوزارة.
– مراجعة التقارير الواردة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالوزارة على سبيل المثال لا الحصر (وزارة المالية , الهيئة العامة للصناعات العسكرية , الديوان العام للمحاسبة).
– المراجعة والتدقيق على الأعمال ورصد الملاحظات النظامية عليها.
– القيام بأي مهام يكلف بها من الرئيس المباشر والتي تتعلق بطبيعة عملة.

2- مدير المكتب الأمامي.

المؤهلات:
– درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة، نُظم المعلومات أو إدارة المعلومات أو ما يعادلها.

الهدف الوظيفي:
– تسهيل الدعم من المستوى الأول للاستفسارات الواردة والتصعيد المناسب للقضايا التي لم يتم تسويتها إلى فرق المكاتب الخلفية مع ضمان الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة السارية والامتثال لعملية إدارة الحالات الداخلية وكذلك الامتثال للمخطوطات المقدمة والسياسات والمعايير المطبقة..

المهام والمسؤوليات:
– تسهيل وتنفيذ خطط دعم المكتب الأمامي بما يتماشى مع الخطة التشغيلية للإدارة العامة لإسناد المشتريات من أجل تسهيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المُتوخاة.
– تقديم التوصيات بشأن البيانات والتقارير إلى مدير إدارة الدعم الفني بصفة دورية وحسب الطلب، مع التركيز على مجالات التحسين.
– التخطيط للعمل بصفة دورية على الإبلاغ بنتائج الأداء وتحديد فجوات الأداء وعواقبه والتوصية بإجراءات تصحيحية للحد من حالات التوقف التشغيلي.
– تخطيط وتتبع نظام موحد لمؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات المخاطر الرئيسية عن طريق رصد أداء القسم.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الدفاع:

– التقديم متاح الآن عبر بوابة التوظيف الرسمية لوزارة الدفاع:

وللتقديم: ( اضغط هنا).

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