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الصفقة أثارت الجدل

وزارة الرياضة حول صفقة تمبكتي: انتقال اللاعبين اختصاص لجنة الاحتراف وسنتخذ الإجراءات القانونية

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
وزارة الرياضة حول صفقة تمبكتي: انتقال اللاعبين اختصاص لجنة الاحتراف وسنتخذ الإجراءات القانونية
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الرياضة في بيان أصدرته- قبل قليل- أن صفقات اللاعبين وانتقالاتهم من اختصاصات لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، حول اختصاص الوزارة فيما يتعلق بمجلس إدارة الشباب وموضوع انتقال اللاعب حسان تمبكتي من الشباب لـ الهلال.

وجاء بيان الوزارة كالتالي: “تؤكد الوزارة أنا ما يتصل بعمليات انتقال اللاعبين، وتسجيلهم يقع ضمان اختصاص لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم السعودي”.

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وأضاف البيان: “فيما يتعلق بدور الوزارة واختصاصها الإشرافي المستمر على الأندية من الناحية الإدارية والمالية فقد اطلعت الوزارة على محضر مجلس إدارة الشباب الموقع من الأعضاء بتاريخ 20 أغسطس، وتبين قيام أعضاء المجلس بتفويض الرئيس بإبرام وتوقيع العقود مع اللاعبين والأندية وفق أحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية”.

وتابع البيان: “كما تنوه الوزارة أن اللوائح الرياضية كفلت للأطراف ذوي الشأن سلوك السبل القانونية أمام اللجان والهيئات القضائية وفق آلية واضحة، ونظرًا لما تم رصده مؤخرًا من طرح يتضمن تضليلًا وإثارة للرأي العام أو تشكيكًا في نزاهة الإجراءات المتخذة، فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية في هذا الإطار وفق اللوائح والأنظمة”.

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