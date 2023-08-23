وزارة الصناعة تدرب 1000 مواطن ومواطنة في مجال التقنيات

تدرب وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1000 مواطن ومواطنة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم الأعمال والتقنيات الرقمية، وذلك ضمن مبادرة “مهارات العمل العصرية” التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركة بيبسيكو”.

برامج وزارة الصناعة

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن مبادرة “مهارات العمل العصرية” تُمثل إحدى مبادرات “المستقبل سعودي”، التي أطلقتها وزارة الصناعة وشركة بيبسيكو لدعم مسيرة التقدم والنمو في المملكة وفق رؤية السعودية 2030، وتوفير العديد من الفرص التدريبية والتعليمية المهمة للمواطنين والمواطنات، وتمكينهم من الأدوات والمهارات التي تهيئهم لوظائف المستقبل وتضمن لهم بناء مسيرة مهنية ناجحة.

وأكد أن المبادرة ضمن مجموعة واسعة من البرامج التدريبية والتعليمية التي تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى توفيرها للمواطنين والمواطنات بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص، بهدف توفير وتهيئة البيئة الملائمة لمهارات الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التفكير الإبداعي في المشاريع الصناعية والتعدينية في السعودية.

4 مسارات

وتنقسم المبادرة التي تقدم إلكترونيًا إلى أربع مسارات يغطي المسار الأول مهارات البيع في العالم المعاصر، من خلال تزويد المتدربين بمبادئ المبيعات، وكيفية توظيف تقنيات إنترنت الأشياء في عمليات البيع، ومهارات التواصل المتقدمة في مكان العمل، فيما يستهدف المسار الثاني التسويق الذكي؛ لإكساب المشاركين مهارات التسويق التقليدية والرقمية، لا سيما للبضائع التي تكون سعودية المنشأ، كما يتطرق إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ويسهم في تحسين مهارات التواصل عند المشاركين.

ويتمحور المسار الثالث حول موضوع “العمل بذكاء”، ويتناول موضوعات الذكاء الاصطناعي والإدارة التشغيلية، إلى جانب الشحن عبر طرف ثالث وكيفية التعامل مع التحديات المختلفة في ممارسة الأعمال، بينما يتناول المسار الأخير مهارات “التميز التشغيلي في تنفيذ التقنيات الرقمية”، ويتناول كيفية تقديم خدمات استثنائية تتناسب مع متطلبات العصر الرقمي، إلى جانب تعليم المشاركين أساسيات الأمن الإلكتروني، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا الموضوع.

وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى بيبسيكو عامر شيخ: “مع إطلاق هذا البرنامج التدريبي، نحن نسطر فصلًا جديدًا في جهودنا الرامية إلى ترك بصمة دائمة على حياة أكبر عددٍ ممكن من شباب المملكة، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، وبما يتوافق مع رؤية 2030، وسيكون لهذه الدورات التدريبية دور محوري في إعداد الجيل المقبل من القادة وروّاد الأعمال، ووضعهم على المسار الصحيح للتميز وحمل راية وطنهم عاليًا، والمساهمة ببناء مستقبلٍ أكثر إشراقًا للسعودية”.

ويتميز البرنامج التدريبي الجديد من بيبسيكو بأنه حديث ومتوافق مع آخر المستجدات على صعيد ريادة الأعمال والحياة في القرن الحادي والعشرين، وهو مُصمم ليواكب التغييرات المتسارعة في عالمنا المعاصر، وجرى إعداد الدورات التدريبية بالاستناد إلى برامج الأكاديمية الوطنية الرائدة، حيث تولى تطويرها خبراء متخصصون في مجالاتهم، بينما يشرف على تقديمها مدربون من أصحاب الكفاءة العالية. وتقدم الدورات معلومات مفصّلة حول كيفية بناء مسيرة مهنية ناجحة في مختلف القطاعات والمجالات، بما في ذلك إدارة الأعمال، مع تسليط الضوء على كيفية بناء المهارات القيادية ورقمنة البيانات.

جهود شركة بيبسيكو المستمرة

وفي أعقاب النجاح الذي حققته مبادرة “المستقبل سعودي” يُعزز البرنامج الجديد جهود شركة بيبسيكو المستمرة للمساهمة بصورة إيجابية في السعودية، وضمان التحول القائم على العلم والمعرفة، والتعلم المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل.

يشار إلى أنّ مبادرة “المستقبل سعودي” هي أول مبادرة رسمية يتم إطلاقها في إطار حملة “سعودي بفخر”، وأطلقت عام 2021 بعد توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية،

وقد حددت إطار عمل يكون مشتركًا لدعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، وتطوير المهارات الفنية والمهنية لدى الشباب المهتمين بالعمل في القطاع الصناعي، والإسهام في تدريب أكثر من 12,000 سعودي، وتمكين أكثر من 2,000 امرأة من العمل في القطاع الصناعي.