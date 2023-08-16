وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة

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أعلنت وزارة الطاقة عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات.
وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المتاحة تأتي وفق المسميات التالية:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط كل وظيفة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)