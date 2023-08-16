وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة

أعلنت وزارة الطاقة عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات.

وظائف وزارة الطاقة

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المتاحة تأتي وفق المسميات التالية:

أخصائي توقيع أول.

محلل معالجة وإدارة مخالفات.

مستشار مكامن.

أخصائي أول عقود.

أخصائي عرض أول.

رئيس قسم تخطيط المشتريات.

شروط الوظائف

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط كل وظيفة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)