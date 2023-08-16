Icon

3 خطوات لعبور جسر الملك فهد عبر خدمة الرمز السريع Icon تعليم الشرقية يستقبل طلبات شاغلي الوظائف الإدارية للتحويل للكادر التعليمي Icon الإصابة تبعد فيرمينو عن الأهلي ضد الخليج Icon السعودية تجمع الصيف والشتاء في وقت واحد Icon نيمار ماكينة أهداف يحمل طموحات الهلاليين Icon مساعد وزير الدفاع يشارك في مؤتمر موسكو الـ 11 للأمن الدولي Icon فيرمينو الأعلى تقييمًا في أولى جولات دوري روشن Icon إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة وسيول حتى الـ 9 مساءً Icon الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يعلن عن وظائف شاغرة Icon مدني الرياض يخمد حريقًا في أرض مسورة بحي المشاعل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم
لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه

وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الطاقة عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات.

وظائف وزارة الطاقة

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المتاحة تأتي وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
حريق يلتهم مستودعاً في الرياض

حريق يلتهم مستودعاً في الرياض

زلزال يضرب تركيا للمرة الثانية في يوم واحد

زلزال يضرب تركيا للمرة الثانية في يوم واحد

  • أخصائي توقيع أول.
  • محلل معالجة وإدارة مخالفات.
  •  مستشار مكامن.
  •  أخصائي أول عقود.
  • أخصائي عرض أول.
  •  رئيس قسم تخطيط المشتريات.

شروط الوظائف

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط كل وظيفة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى المدينة المنورة
السعودية اليوم

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى...

السعودية اليوم
في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين يُجمع العالم بصفقاته الخيالية
الرياضة

في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين...

الرياضة
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار
الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر لنصف النهائي
الرياضة

الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر...

الرياضة
لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل
السعودية اليوم

لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل

السعودية اليوم
48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد
حصاد اليوم

48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن...

حصاد اليوم
إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان

أخبار أمنية