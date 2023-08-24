وزارة الطاقة تعلن عن وظائف في 7 مدن

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أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس) في عدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- فني أعمال لوجستية – سائق (ثانوية فأعلى).
2- مُحلل مراقبة شبكة.
3- خبير مراقبة شبكة.
4- أخصائي ميزانية.
5- محلل تقارير ميزانية.
6- أخصائي توقيع أول.
7- أخصائي عرض أول.
8- مُحلل معالجة وإدارة مخالفات.
9- مُراقب ميداني (جدة).
10- أخصائي علم بيانات.
– الرياض.
– جدة.
– المنطقة الشرقية.
– أبها.
– بريدة.
– تبوك.
– جازان.
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