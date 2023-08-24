وزارة الطاقة تعلن عن وظائف في 7 مدن

أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس) في عدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفة :

1- فني أعمال لوجستية – سائق (ثانوية فأعلى).

2- مُحلل مراقبة شبكة.

3- خبير مراقبة شبكة.

4- أخصائي ميزانية.

5- محلل تقارير ميزانية.

6- أخصائي توقيع أول.

7- أخصائي عرض أول.

8- مُحلل معالجة وإدارة مخالفات.

9- مُراقب ميداني (جدة).

10- أخصائي علم بيانات.

أماكن العمل:

– الرياض.

– جدة.

– المنطقة الشرقية.

– أبها.

– بريدة.

– تبوك.

– جازان.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا