وزارة الطاقة تعلن عن 59 وظيفة بعدة تخصصات

أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (59) وظيفة شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى (تشمل 15 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في المناطق (الرياض، الشرقية، تبوك، القصيم، أبها، جازان) على النحو التالي:

المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية

– التخصصات المالية

– التخصصات القانونية

– التخصصات التقنية

– التخصصات الهندسية

– تخصصات أخرى

مناطق العمل:

– الرياض

– الشرقية

– تبوك

– القصيم

– أبها

– جازان

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا