وزارة الطاقة تعلن عن 59 وظيفة بعدة تخصصات

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (59) وظيفة شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى (تشمل 15 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في المناطق (الرياض، الشرقية، تبوك، القصيم، أبها، جازان) على النحو التالي:
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– التخصصات الإدارية
– التخصصات المالية
– التخصصات القانونية
– التخصصات التقنية
– التخصصات الهندسية
– تخصصات أخرى
– الرياض
– الشرقية
– تبوك
– القصيم
– أبها
– جازان
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا