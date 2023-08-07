وزير الإعلام يرعى حفل تدشين أكاديمية +DAB

رعى وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون، سلمان بن يوسف الدوسري، حفل تدشين أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب وتقنية البث الإذاعي الرقمي +DAB اليوم، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد وهندي السحيمي مساعد وزير المالية عضو مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى المهندس عمر الرجراجي نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات، وجمع من كبار المسؤولين ورؤساء الهيئة السابقين في مقر الهيئة في الرياض.

أكاديمية التدريب

ودشن وزير الإعلام خلال فعاليات الحفل مشروع أكاديمية التدريب برفقة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما أطلق تقنية البث الإذاعي الرقمي +DAB، كما تسلمت الهيئة شهادة اعتماد الأكاديمية لأكاديمية التدريب.

التغيير والتطور

ورحب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد بن فهد الحارثي، في كلمته خلال الحفل بالحضور مبينًا بأن هيئة الإذاعة والتلفزيون رصدت ووثّقت التغيير والتطور في السعودية منذ التأسيس وحتى اليوم كدور أساسي، باعتبارها وسيلة إعلامية مؤثرة ترصد الحراك التنموي والهائل التي تشهده المملكة، تقودها رؤية طموحة- رؤية السعودية 2030-.

النجاح رحلة وليست وجهة

وأكّد الحارثي أنّ الهيئة تؤمن أنّ النجاح رحلة وليست وجهة، وأنّها تسعى للتطوير والتجديد المستمر بكافة مجالاتها، موازية للهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، ومنافسةً القطاع الخاص في السرعة والرقمنة والأداء، مما يفرض تحدي محفّز ومهم لتحسين المحتوى وتجويد المخرجات وتوسيع نطاق الدورات، لتشمل جميع مفاصل الصناعة الإعلامية.

وأشاد الرئيس التنفيذي بالدعم الذي تجده الهيئة من وزير الإعلام لضمان استمرارية التطوير والاستثمار في العنصر البشري، والعمل على تجويد المخرجات عبر منح الفرصة للتطوير في جميع المجالات استثمارًا وبناءً على النجاحات السابقة التي بداء بها جميع القيادات السابقين للهيئة الذي وضعوا لبنة النجاح الأولى.

وأضاف أنّ الهيئة تحرص على مواكبة كل تطوير وكل تقنية جديدة من خلال تدشين خدمة البث الرقمي الصوتي +DAB، مما سيحدث نقلة نوعية في العمل الإذاعي، وذلك من خلال زيادة عدد البث للمرسلة الواحدة بـ16 إذاعة بدلًا من إذاعة واحدة، وزيادة مساحة التغطية بنسبة 35%، وتقليص التكاليف التشغيلية وتكاليف الطاقة، مما يعني المحافظة على البيئة وتوفير الاستهلاك؛ منعكسةً على المجال الإعلامي.

وبين الحارثي أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تقدم دورًا مؤسسيًّا في التطوير لجميع المنتسبين للوسط الإعلامي حيث عملت الهيئة على تقديم العديد من المبادرات الخاصة بالاستثمار في العنصر البشري وكان آخرها مبادرة كن مذيعًا التي تعد تأهيلًا للمنتسبين للدورة لخدمة كافة مؤسسات الوسط الإعلامي المحلي حيث تعتبر الهيئة نجاح أي مؤسسة إعلامية نجاحًا لها.

شكر وثناء

وشكر الرئيس التنفيذي في ختام كلمته شركاء النجاح للهيئة في مشروعي أكاديمية التدريب وتقنية البث الرقمي الإذاعي ممثلين بالمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، بالإضافة إلى هيئة الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات، مبينًا أن الهيئة تسعى لتعزيز حضورها وتفعيل شراكاتها مع كافة القطاعات بما يخدم رسالتها وإستراتيجيتها المرتبطة بتقديم صناعة إعلامية محلية وفق أعلى المعايير العالمية.

إعداد كفاءات عالمية فريدة

وتهدف الأكاديمية لتحقيق أهداف إعلامية فريدة، وصناعة نموذج ريادي، وإعداد كفاءات عالمية، بالإضافة إلى نشر الثقافة المهنية؛ وسط بيئة إبداعية مولّدة للابتكار والوعي الإعلامي والتميز، للوصول للتأهيل المتكامل، وصناعة محترفين في كافة المجالات الإعلامية، مثل الإنتاج التلفزيوني، والإنتاج الإذاعي، والصحافة، والمسرح والسينما، بالإضافة إلى الإعلام الرقمي، والاتصال الجماهيري، وتقديم الدراسات والاستشارات، من خلال أفضل الخبراء بالمجال الإعلامي.

ببنما تسهم تقنية “+DAB”، في تقديم جودة عالية للصوت واستقبال فائق الوضوح، مما يساهم في تحسين تجربة المستمعين، بالإضافة إلى توفير مساحة ترددية أكبر وهو ما يتيح الفرصة أمام المستثمرين في المجال الإعلامي للحصول خيارات إذاعية متنوعة وتسهيل الاشتراطات وزيادة الانتشار من خلال تعدد القنوات الإذاعية، بالإضافة إلى ما تقدمه التقنية من دعم بيئي حيث تسهم في تخفيض التكاليف التشغيلية واستهلاك الكهرباء والطاقة.