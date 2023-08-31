صدمة لـ كانتي قبل مباراة الاتحاد والهلال غدًا موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الملكة رانيا تحتفل بيوم ميلادها بحلويات منزلية وزير خارجية أوكرانيا لمنتقدي الهجوم المضاد: اصمتوا محمد الربيعي: شكرًا للكيان الأهلاوي وأعتذر على أي تقصير وزير الإعلام يطلع على أحدث حلول الإعلام الرقمي بمقر مجموعة stc ردة فعل الألمان عند رؤية سيارة سعودية في بلادهم تنصيب نغيما رئيسًا انتقاليا لـ الغابون الاثنين المقبل الاتحاد يعرض 130 مليون دولار لضم محمد صلاح استمرار هطول الأمطار الغزيرة على 3 مناطق
زار وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري المقر الرئيسي لمجموعة stc في مدينة الرياض، وكان في استقباله الأمير محمد بن خالد بن فيصل رئيس مجلس إدارة المجموعة، والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان بن محمد الوتيد.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكة في المشروعات الحالية والمستقبلية، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الحلول التقنية المتطورة في دعم وتمكين منظومة الإعلام، وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي وتهيئة القيادات.
وأشاد وزير الإعلام بتجربة المجموعة كعلامة وطنية رائدة، وبالعلاقة الوثيقة بين منظومة الإعلام والمجموعة، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم العمل المشترك القائم ونقله إلى مستويات أعلى، وتطوير التعاون في المشروعات المستقبلية.
من جانبه؛ أكد رئيس مجلس إدارة stc التزام المجموعة بدورها في التمكين الرقمي للقطاعات الحيوية في المملكة في مختلف المجالات، وعلى رأسها الإعلام، مضيفًا أن المجموعة تسعى لتسخير جميع الإمكانيات التقنية والقدرات المعرفية لمواصلة تقديم حلول رقمية مبتكرة في سبيل تطوير العمل الإعلامي على مستوى المملكة؛ بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة.
رافق وزير الإعلام في الزيارة مجموعة من قيادات منظومة الوزارة، وحضرها عدد من كبار التنفيذيين من مجموعة stc.
تطويرًا لأوجه التعاون والشراكة واستمرارًا لها؛ وزير الإعلام يزور مقر مجموعة stc، ويلتقي كبار التنفيذيين فيها، ويطلع على أحدث حلول الإعلام الرقمي. #وزارة_الإعلام pic.twitter.com/BiMyTN3950
— وزارة الإعلام (@media_ksa) August 31, 2023