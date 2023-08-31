وزير الإعلام يطلع على أحدث حلول الإعلام الرقمي بمقر مجموعة stc

زار وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري المقر الرئيسي لمجموعة stc في مدينة الرياض، وكان في استقباله الأمير محمد بن خالد بن فيصل رئيس مجلس إدارة المجموعة، والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان بن محمد الوتيد.

تعزيز التعاون

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكة في المشروعات الحالية والمستقبلية، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الحلول التقنية المتطورة في دعم وتمكين منظومة الإعلام، وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي وتهيئة القيادات.

علامة وطنية رائدة

وأشاد وزير الإعلام بتجربة المجموعة كعلامة وطنية رائدة، وبالعلاقة الوثيقة بين منظومة الإعلام والمجموعة، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم العمل المشترك القائم ونقله إلى مستويات أعلى، وتطوير التعاون في المشروعات المستقبلية.

من جانبه؛ أكد رئيس مجلس إدارة stc التزام المجموعة بدورها في التمكين الرقمي للقطاعات الحيوية في المملكة في مختلف المجالات، وعلى رأسها الإعلام، مضيفًا أن المجموعة تسعى لتسخير جميع الإمكانيات التقنية والقدرات المعرفية لمواصلة تقديم حلول رقمية مبتكرة في سبيل تطوير العمل الإعلامي على مستوى المملكة؛ بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة.

رافق وزير الإعلام في الزيارة مجموعة من قيادات منظومة الوزارة، وحضرها عدد من كبار التنفيذيين من مجموعة stc.