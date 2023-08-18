وزير الاقتصاد اللبناني يستفز المصريين: يستهلكون قمحًا في ٣ أسابيع يكفي لبنان عامًا

آثار أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، الجدل بعد تداول تصريحات منسوبة له بشأن استيراد القمح.

وقال سلام في مقطع فيديو متداول، دولة مثل مصر تستهلك في 3 أسابيع ما يستهلكه لبنان في سنة، يعني أنه إذا انقطع لبنان ووصل لمرحلة صعبة، فنستطيع أخذ كمية صغيرة من المخزون الكبير الموجود لدى مصر!

وأضاف: يعني أنه إذا انقطع لبنان ووصل لمرحلة صعبة، فنستطيع أخذ كمية صغيرة من المخزون الكبير الموجود لدى مصر!

انتقادات وغضب واسع

وأثارت تلك التصريحات انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب اللبنانيين والمصريين على السواء.

ففي الوقت الذي اعتبر العديد من المعلقين أن الوزير اللبناني –نسي- على ما يبدو أن مصر بحد ذاتها تشتري القمح، وقد وقعت قبل أيام اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من إحدى شركات الإمارات، هاجمه البعض الآخر ووجه له انتقادات لاذعة.

أزمة بالكويت

يشار إلى أن سلام كان قال سابقًا، في معرض دعوته الكويت إلى إعادة بناء صوامع القمح التي تضرر معظمها جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، إن الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبجرة قلم يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع.

ما استدعى ردًا رسميًا من الكويت، حيث أعرب وزير الخارجية، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، عن استنكار بلاده واستغرابه، من تصريحات سلام، داعيًا إياه لـ سحب هذا التصريح، حرصًا على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين.