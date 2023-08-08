وزير الخارجية الأمريكي: فاغنر تستغل عدم الاستقرار في النيجر

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: إن مجموعة فاغنر الروسية المرتزقة تستغل عدم الاستقرار في النيجر، فيما يُحكم النيجر حاليًّا من قبل مجلس عسكري، بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم قبل نحو أسبوعين.

تدخل فاغنر في النيجر

قادة الانقلاب في النيجر