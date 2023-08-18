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تمنى أن تكون بداية صفحة مشرقة في العلاقات الخليجية الإيرانية

وزير الخارجية الكويتي: العلاقات السعودية الإيرانية تصب في استقرار وازدهار المنطقة

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١١ مساءً
وزير الخارجية الكويتي: العلاقات السعودية الإيرانية تصب في استقرار وازدهار المنطقة
المواطن - فريق التحرير

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أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح عن ترحيبه بنتائج زيارة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان إلى المملكة العربية السعودية ولقائه بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

العلاقات السعودية الإيرانية

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية فقد أكد الشيخ سالم الصباح في بيان صحفي اليوم الجمعة أن الزيارة تعكس حرص البلدين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها وتمسكهما بالمحافظة على أمن واستقرار المنطقة بما يسهم في بناء الثقة ويصب في صالح المنطقة والعالم.

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واستذكر دور جمهورية الصين الشعبية الصديقة في استضافة ورعاية المباحثات الثنائية التي أدت إلى التوصل لاتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية والجهود المشكورة لجمهورية العراق وسلطنة عمان بهذا الخصوص.

العلاقات الخليجية الإيرانية

وتمنى أن تكون هذه الزيارة خطوة في بناء علاقات قوية بين البلدين يسودها الاحترام المتبادل وأن تكون بداية لصفحة مشرقة في تاريخ العلاقات الخليجية – الإيرانية تقوم على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتعزيز العلاقات ومد جسور التعاون والحوار والتفاهم المشترك الأمر الذي سيسهم في استقرار وسلام وازدهار دولها وشعوبها وتكون عاملًا في مواجهة تحديات المستقبل.

يذكر أن عبداللهيان قام أمس الخميس بأول زيارة من نوعها لوزير خارجية إيراني إلى السعودية بعد اتفاق بكين الخاص باستئناف العلاقات بين البلدين وتناولت مباحثاته مع نظيره السعودي العديد من الملفات والموضوعات المشتركة.

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