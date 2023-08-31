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أوضح سعيه لاستثمار حياته التي أهملها

وزير الدفاع البريطاني يستقيل برسالة وداع لـ سوناك

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٢ مساءً
وزير الدفاع البريطاني يستقيل برسالة وداع لـ سوناك
المواطن - فريق التحرير

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أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الخميس، استقالته برسالة وداع أرسلها لمكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك كاشفًا عن سبب استقالته التي أعلن عنها قبل شهر.

وكتب والاس في رسالة الاستقالة التي أرسلها إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك: “انتُخبت نائباً عام 2005 وبعد سنوات عديدة، حان الوقت للاستثمار في جوانب الحياة التي أهملتها واستكشاف فرص جديدة”، بحسب ما أفادت “العربية”.

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إشادة بجهود والاس

من جانبه أشاد سوناك في رسالة إلى والاس “بالتفاني والمهارة” اللذين أظهرهما خلال اضطلاعه بدور قيادي في دعم الحلفاء الغربيين لأوكرانيا بوجه روسيا.

كما تابع: “خدمت بلادنا بامتياز”، مضيفاً أنه رأى “قبل الجميع النيات الحقيقية لـ(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين في أوكرانيا”، وفق تعبيره.

كذلك أردف: “إن إصرارك على إرسال أسلحة لكييف قبل هجوم الروس كان له تأثير ملموس على قدرة الأوكرانيين على إحباط الغزو”، حسب فرانس برس.

وسيواصل والاس، الذي تنحى عن وزارة الدفاع بعد 4 سنوات في المنصب، تمثيل منتخبيه، غير أنه لن يخوض انتخابات عامة مقبلة.

غرانت تشابس خلفاً له

فيما تم تعيين غرانت تشابس وزيراً جديداً للدفاع. وسبق أن ترأس غرانت تشابس 4 وزارات ومناصب وزارية أخرى في عهد 5 رؤساء وزراء. ومع انتقاله الآن من وزارة الطاقة إلى وزارة الدفاع سيتولى أولى مهامه المرتبطة بالسياسة الخارجية.

وفي هذا التعديل الوزاري المصغر، استلمت كلير كوتينيو منصب وزيرة للطاقة.

خلافة ستولتنبرغ

يذكر أن والاس، وهو ضابط سابق في الجيش، كان اختيار المملكة المتحدة لخلافة ينس ستولتنبرغ في منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكنه فشل في الحصول على الدعم الأمريكي الحاسم ليخلف ستولتنبرغ الذي مدد فترة ولايته على رأس التحالف.

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