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وزير الدفاع يبحث مع نظيره الإندونيسي بجاكرتا التعاون في المجال العسكري

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
وزير الدفاع يبحث مع نظيره الإندونيسي بجاكرتا التعاون في المجال العسكري
المواطن - فريق التحرير

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استقبل وزير الدفاع في جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، بمطار حليم بيرداناكوسوما في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

مراسم استقبال رسمية

وفور وصول الجانبين لمقر وزارة الدفاع الإندونيسية، أُجريت لوزير الدفاع مراسم استقبال رسمية، عُزف خلالها السلام الوطني للبلدين، واستعراض حرس الشرف، ثم صافح وزير الدفاع الإندونيسي الوفد السعودي، فيما صافح الأمير خالد بن سلمان الجانب الإندونيسي، ثم دوَّن وزير الدفاع كلمة بهذه المناسبة في سِجل الزيارات الرسمي.

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عقب ذلك، عقد وزير الدفاع اجتماعًا مع وزير الدفاع الإندونيسي، جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تطويره وتعزيزه، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدفاع في إندونيسيا

خبرات المجال الدفاعي

إثر ذلك، قدَّم عدد من رؤساء الشركات الدفاعية الإندونيسية عروضًا لوزير الدفاع حول قدراتها وخبراتها، وأحدث منتجاتها في المجال الدفاعي.

حضر اللقاء، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله عامودي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الإندونيسي، نائب وزير الدفاع محمد هريندرا، والأمين العام لوزارة الدفاع الفريق الجوي دوني إرماوان، وعميد كلية الدفاع الإندونيسية الفريق البحري أمر الله أوكتافيان، والمستشار الخاص لوزير الدفاع لإدارة الدفاع شفري شمس الدين.

وزير الدفاع في إندونيسيا

التعاون في المجال العسكري

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “التقيت وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو خلال زيارتي لجمهورية إندونيسيا”.

وأضاف “استعرضنا العلاقات بين بلدينا الشقيقين، وبحثنا التعاون في المجال العسكري والدفاعي وسبل تطويره وتعزيزه، كما التقيت عددًا من رؤساء الشركات الدفاعية، واطلعت على قدراتها وخبراتها وأحدث منتجاتها”.

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