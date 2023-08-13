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أكد أن السعودية رسالتها نبذ التشدد والغلو

وزير الشؤون الإسلامية: المتطرفون متقوقعون وليس لهم قيمة

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٢ مساءً
وزير الشؤون الإسلامية: المتطرفون متقوقعون وليس لهم قيمة
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن المتطرفين متقوقعون وليس لهم أي قيمة الآن.

وقال آل الشيخ في لقاء مع قناة “الإخبارية” على هامش المؤتمر الإسلامي الدولي اليوم بمكة المكرمة إن “الناس وعوا والقيادات وعت، والآن المتطرفون متقوقعون وليس لهم أي قيمة والقافلة تسير وأتباعها تنبح، ولا قيمة لهم”.

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انتصار الإسلام الوسطي

وأضاف أن الإسلام المعتدل الوسطي سينتصر، وسينتهي التطرف والغلو والتشدد إلى غير رجعة. ولفت إلى أن رسالة السعودية التي تقوم بها هي نبذ العنف والتكفير والتشدد والغلو والإرهاب بأسبابها.

المؤتمر الإسلامي الدولي

وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الإسلامي الدولي “التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء في العالم وما في حكمها”، والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة تحت شعار “تواصل وتكامل” برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث يستمر لمدة يومين بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا من 85 دولة حول العالم.

 

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