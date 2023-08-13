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بعد الاجتماعات واللقاءات والتشاور مع العلماء والمشايخ

وزير الشؤون الإسلامية رداً على سؤال “المواطن” بشأن إدانة جرائم حرق القرآن: البيانات ستصدر في حينها

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
وزير الشؤون الإسلامية رداً على سؤال “المواطن” بشأن إدانة جرائم حرق القرآن: البيانات ستصدر في حينها
المواطن - ولاء المطرفي

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أكد وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور  عبداللطيف آل الشيخ أنه سيتم إصدار بيان رسمي في ختام اجتماعات ولقاءات المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة تحت شعار “تواصل وتكامل” بشأن جرائم حرق القرآن الكريم.

البيانات ستصدر في حينها

وقال آل الشيخ، في رده على سؤال “المواطن” هل سيصدر بيان في المؤتمر يدين جرائم حرق القران الكريم : “البيانات ستصدر في حينها، مضيفاً أن البيانات ستكون بعد الاجتماعات واللقاءات والتشاور مع العلماء والمشايخ الموجودين والضيوف، وإذا انتهوا بمشيئة الله سيصدر بيان بذلك”.

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انطلاق فعاليات المؤتمر الإسلامي

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة تحت شعار “تواصل وتكامل” حيث استقبل وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ الوفود المشاركة بالمؤتمر الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا من 85 دولة.

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