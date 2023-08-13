ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم في حضرة أمير الشرقية.. ثناء وتقدير لجهود وزير الإعلام وزير الشؤون الإسلامية رداً على سؤال “المواطن” بشأن إدانة جرائم حرق القرآن: البيانات ستصدر في حينها مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس الملك جيف بيزوس يشتري قصراً جديداً بـ 68 مليون دولار موانئ: 20 خدمة ملاحية و13 اتفاقية في 6 أشهر قرار ريال مدريد بشأن بديل ميليتاو القتل تعزيراً لمواطن ارتكب وشرع بفعل الفاحشة في حدثين عذيب للاتصالات تحقق 52.6 مليون ريال أرباح الإطاحة بـ 5 أشخاص لترويجهم المخدرات بالرياض
أكد وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أنه سيتم إصدار بيان رسمي في ختام اجتماعات ولقاءات المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة تحت شعار “تواصل وتكامل” بشأن جرائم حرق القرآن الكريم.
وقال آل الشيخ، في رده على سؤال “المواطن” هل سيصدر بيان في المؤتمر يدين جرائم حرق القران الكريم : “البيانات ستصدر في حينها، مضيفاً أن البيانات ستكون بعد الاجتماعات واللقاءات والتشاور مع العلماء والمشايخ الموجودين والضيوف، وإذا انتهوا بمشيئة الله سيصدر بيان بذلك”.
وانطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة تحت شعار “تواصل وتكامل” حيث استقبل وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ الوفود المشاركة بالمؤتمر الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا من 85 دولة.