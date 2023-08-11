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بتهمة التهرب الضريبي والقيام بصفقات مشبوهة بالخارج

وزير العدل الأمريكي يعيّن مدعيًا مستقلًا للتحقيق مع نجل بايدن

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ مساءً
وزير العدل الأمريكي يعيّن مدعيًا مستقلًا للتحقيق مع نجل بايدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، اليوم الجمعة تعيين مدع عام مستقل للتحقيق مع هانتر، نجل الرئيس جو بايدن.

التهرب الضريبي

ويتهم القضاء، نجل الرئيس جو بايدن، بالتهرب الضريبي والمعارضة الجمهورية بالقيام بصفقات مشبوهة في الخارج.

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تسريب صور محرجة لنجل بايدن
هانتر وبايدن

وقال الوزير ميريك غارلاند في تصريح مقتضب إن تعيين ديفيد فايس يخدم “المصلحة العامة”.

تسريب صور محرجة لنجل بايدن  (2)

وتعهد وزير العدل الأمريكي، بنشر تقرير للعامة بشأن قضية نجل الرئيس هانتر بايدن.

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