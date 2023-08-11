وزير العدل الأمريكي يعيّن مدعيًا مستقلًا للتحقيق مع نجل بايدن

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أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، اليوم الجمعة تعيين مدع عام مستقل للتحقيق مع هانتر، نجل الرئيس جو بايدن.
ويتهم القضاء، نجل الرئيس جو بايدن، بالتهرب الضريبي والمعارضة الجمهورية بالقيام بصفقات مشبوهة في الخارج.
وقال الوزير ميريك غارلاند في تصريح مقتضب إن تعيين ديفيد فايس يخدم “المصلحة العامة”.
وتعهد وزير العدل الأمريكي، بنشر تقرير للعامة بشأن قضية نجل الرئيس هانتر بايدن.