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أكد أن معرفة الغاية من سن الإجراءات مهم لتطبيقها على الوجه الأمثل

وزير العدل للقضاة الجدد: القضاء المؤسسي ليس خيارًا وإنما مسار يجب اتباعه

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
وزير العدل للقضاة الجدد: القضاء المؤسسي ليس خيارًا وإنما مسار يجب اتباعه
المواطن - فريق التحرير

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ثمن وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما يجده المرفق العدلي من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

سن الإجراءات

وأكد وزير العدل، خلال لقائه القضاة الموجهين حديثًا، على أهمية معرفة الحكمة والغاية من سن الإجراءات، لتطبيقها على الوجه الأمثل، الذي يحقق العدالة الناجزة، ويحفظ حقوق جميع أطراف الدعوى.

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دور القاضي

وشدد الدكتور الصمعاني على أن القضاء المؤسسي ليس خيارًا، وإنما مسار يجب اتباعه، مضيفًا: وليس معنى ذلك إلغاء دور القاضي، بل على العكس يظل الدور الأكبر للقاضي، والمسؤولية عليه أعلى.

تحقيق المصلحة

ودعا وزير العدل إلى ضرورة أخذ الأنظمة والقرارات بعمق وتأنٍّ وإدراك ونظر للمصالح العامة؛ لتتحقق المصلحة ويحصل الاقتناع بها وبالتالي يصبح تطبيقها أسهل، كما دعا القضاة الجدد إلى الإقبال على القضاء بروح هادئة والنظر بعمق وتأنٍّ وتبصّر في الموضوعات.

الاطلاع على القرارات

ونوه بضرورة اطلاع القضاة على الأنظمة وقراءتها بتأنٍّ، لاسيما أنظمة الإثبات والأحوال الشخصية والمعاملات المدنية.

التفاعل الإيجابي

وأشاد بالتفاعل الإيجابي للقضاة خلال السنوات الماضية، وإدراكهم للواقع واستشعارهم لأهمية العمل القضائي، ودوره وأثره في المجتمع.

 

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