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تضم 4 بوابات

وزير العدل يطلق منصة ناجز لتعزيز تطور الحكومة الرقمية

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
وزير العدل يطلق منصة ناجز لتعزيز تطور الحكومة الرقمية
المواطن - واس

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أطلق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، منصة ناجز التي تضم 4 بوابات “للأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية”، وتعد نقلة نوعية تعزز من جودة الخدمات وتطور الحكومة الرقمية، بما يُيسر على المستفيدين.

مرحلة جديدة

وقال الصمعاني: إن التحول الرقمي الذي شهدته الوزارة خلال السنوات السبع الماضية كان نموذجًا نفخر به، وتوج بالعديد من الإنجازات، وبإطلاق منصة ناجز فإننا نبدأ مرحلة جديدة من التطوير للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ورفع نسبة رضا المستفيدين.

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وزير العدل يطلق منصة "ناجز"

بوابات ناجز

وتنقسم المنصة الجديدة بحسب الفئات إلى 4 بوابات، ويتم الدخول إلى كل بوابة بحسب المستفيد، حيث تتجاوز الخدمات المتاحة عبر منصة ناجز 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

يذكر أن منصة ناجز (هنا) تغني المستفيدين عن 65 مليون زيارة للمرافق العدلية سنويًا.

وزير العدل يطلق منصة "ناجز" وزير العدل يطلق منصة "ناجز" وزير العدل يطلق منصة "ناجز"

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