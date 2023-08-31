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انتقد تصرفهم بالبصق بوجه الجنود الأوكرانيين

وزير خارجية أوكرانيا لمنتقدي الهجوم المضاد: اصمتوا

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٥ مساءً
وزير خارجية أوكرانيا لمنتقدي الهجوم المضاد: اصمتوا
المواطن - فريق التحرير

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طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدينة توليدو الإسبانية، اليوم الخميس، معارضي الأساليب التي تتبعها أوكرانيا في هجومها المضاد في حربها ضد روسيا بالصمت.

وقال إنهم يبصقون في وجه الجنود الأوكرانيين عند انتقادهم للجنود، على حد وصفه، وعليهم “أن يصمتوا”، وفق تعبيره، بحسب ما نقلت “العربية”.

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كما تابع أن انتقاد الوتيرة البطيئة للهجوم المضاد يعني البصق في وجه الجندي الأوكراني الذي يضحي بحياته كل يوم ويتقدم ويحرر كيلومترًا تلو الآخر من الأراضي الأوكرانية، موصياً جميع المنتقدين بأن يصمتوا، وأن يأتوا إلى أوكرانيا ويحاولوا تحرير سنتيمتر مربع واحد بأنفسهم، بحسب تعبيره.

انتقادات غربية

أتت هذه التطورات في وقت أعلنت فيه أوكرانيا، الأسبوع الماضي، احتدام القتال على طول خط المواجهة وإحراز “بعض النجاح” في دفع القوات الروسية بإحدى مناطق جنوبها الشرقي.

وعلى الرغم من أن القوات الأوكرانية كانت حققت نجاحات متزايدة منذ بدء الهجوم المضاد الذي طال انتظاره في يونيو الماضي، إلا أن دولا غربية عديدة انتقدت تصرفات كييف، إلى أن أقر مسؤولون من أوكرانيا بأن التقدم كان أبطأ من المأمول وعرقلته الدفاعات الروسية القوية، وكذلك نقص إمدادات الأسلحة.

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