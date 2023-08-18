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استعدادًا للانضمام إلى الهلال

وسائل إعلام محلية وعالمية تنتظر وصول نيمار

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
وسائل إعلام محلية وعالمية تنتظر وصول نيمار
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وصول النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الرياض وذلك لإجراءات لقاءات إعلامية معه بعد توقيعه لنادي الهلال رسميًا حتى صيف 2025.

وفي صباح اليوم، نشر نادي الهلال عبر الرسمي على منصة “إكس”، صورًا للنجم البرازيلي أمام الطائرة، استعدادًا للسفر، وعلق قائلًا: “التاريخي في طريقه إلى الرياض”.

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رسالة نيمار

كما وجه النجم البرازيلي رسالة قصيرة إلى الجماهير الهلالية في مقطع فيديو عبر حساب النادي، وقال: “أهلًا.. أنا في طريقي إلى الرياض، أراكم قريبًا”.

ونجح الهلال في التعاقد مع نيمار، حيث وقع على عقد لمدة موسمين رياضيين، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، وودعه لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي بالأمس، قبل المغادرة إلى الرياض.

وتطمح جماهير الهلال في مواصلة تألق النجم البرازيلي مع الأزرق، كما وصفت الصفقة بالأعظم والأنجح في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه في أوج عطائه، حيث إنه لم يتجاوز الـ31 عامًا، ويستطيع التألق مع الفريق لعدة أعوام قادمة.

 

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