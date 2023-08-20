وست هام يتجاوز عقبة تشيلسي بثلاثية

انتهت، منذ قليل، مباراة وست هام يونايتد ضد تشيلسي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بهزيمة البلوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أكرد يتقدم وتشيلسي يتعادل

وبدأت مباراة وست هام يونايتد ضد تشيلسي التي أُقيمت على ملعب لندن الأولمبي بشكل سريع، وهدد أصحاب الأرض المرمى عند الدقيقة السادسة، بعدما نفذ وارد بروس ركنية، لعبها زوما برأسه لتصل إلى بووين، ولكن الحارس تصدى لها.

ونجح نايف أكرد في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق فقط برأسية مميزة، من عرضية لوارد بروس، واحتسب الحكم ركلة جزاء لتشيلسي عند الدقيقة العاشرة، قبل أن يتراجع عنها بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وضغط البلوز بحثًا عن هز الشباك، ومرت رأسية جاكسون أعلى المرمى عند الدقيقة 15، قبل أن يلعب تشيلويل رأسية مميزة بعد عرضية من فرنانديز، ومرت بجوار القائم عند الدقيقة 25، قبل أن يحرز تشوكويميكا التعادل في شباك وست هام عند الدقيقة 28.

واستمرت المحاولات من الفريقين، ومرت رأسية كولويل بعيدًا عن المرمى عند الدقيقة 32، ومرر جاكسون كرة مميزة لم تلق متابعًا، واحتسب الحكم ركلة جزاء لتشيلسي بعد عرقلة رحيم سترلينج داخل منطقة جزاء وست هام.

ونفذ فرنانديز ركلة الجزاء، إلا أن حارس المرمى ألفونسو أريولا تألق وتصدى لها عند الدقيقة 43، ومرر سترلينج كرة مميزة، لم ينجح جاكسون في متابعتها، لينتهي الشوط الأول بتعادل وست هام ضد تشيلسي.

فوز وست هام ضد تشيلسي

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط أصحاب الأرض بقوة، ومرر وارد بروس كرة لأنتونيو، ليهز الشباك بتسديدة عند الدقيقة 53، واستمرت المحاولات، قبل أن يحصل أكرد على الطرد عند الدقيقة 67.

وواصل الفريقان المحاولات، أهدر كل منهما أكثر من فرصة، قبل أن يسجل باكيتا هدفًا ثالثًا عند الدقيقة 95 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة إيمرسون، لتنتهي المباراة بفوز وست هام ضد تشيلسي بنتيجة 3\1.