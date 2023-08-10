وسيلة جديدة من باريس سان جيرمان للتخلص من مبابي

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يبدو أن الأزمة بين اللاعب الفرنسي كيليان مبابي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لا تزال مستمرة، وذلك بعد قرار اللاعب الفرنسي البقاء في الفريق الفرنسي حتى نهاية موسم 2023/ 2024.
وكانت الأزمة بين باريس سان جيرمان ومبابي، بدأت حينما أجرى اللاعب الفرنسي مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.
كما أكد على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.
وبحسب ما ذكرته صحيفة L’EQUIPE الفرنسية فإن باريس سان جيرمان طلب من النجم الفرنسي الموافقة على عرض ريال مدريد الإسباني والانضمام له في صيف 2023 بمقابل مالي بدلًا من الانضمام له في صيف 2024 بالمجان مما يؤثر سلبًا على الفريق الفرنسي مستقبلًا.
ولا يرغب باريس سان جيرمان في إشراك مبابي في مباريات موسم 2023/ 2024 حيث سيتعرض اللاعب للتجميد حتى نهاية الموسم.
يذكر أن صحيفة The Mirror الإنجليزية ذكرت أن نادي ليفربول الإنجليزي يرغب في التعاقد مع مبابي على سبيل الإعارة، حيث يريد باريس سان جيرمان الاستفادة من اللاعب الفرنسي وبيعه في الموسم الحالي بدلًا من رحيله بالمجان في الموسم المقبل.