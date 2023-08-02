وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنورة

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى أمس، 685550 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

الحجاج المغادرين

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 651304 حجاج، فيما بلغ عدد المغادرين 12776 حاجاً، غادر منهم 11085 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 45 رحلة وغادر 1691 حاجا من محطة استقبال الهجرة عبر 17 رحلة.

الحجاج المتبقين

فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 34143 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 11٪؜، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 513 حاجاً.