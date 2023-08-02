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بلغ عدد الحجاج المغادرين 12776 حاجاً

وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنورة

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ صباحاً
وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنورة
المواطن - واس

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بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى أمس، 685550 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

الحجاج المغادرين

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 651304 حجاج، فيما بلغ عدد المغادرين 12776 حاجاً، غادر منهم 11085 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 45 رحلة وغادر 1691 حاجا من محطة استقبال الهجرة عبر 17 رحلة.

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الحجاج المتبقين

فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 34143 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 11٪؜، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 513 حاجاً.

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