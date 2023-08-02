أجواء حارة جدًا نهارًا بمعظم المناطق وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنورة رياح نشطة وأتربة وأمطار رعدية على 7 مناطق صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعزز حصته في “أستون مارتن” “هيونداي” تتولى إنشاء خط كهربائي يصل نيوم بـ 145 مليون دولار سعود كاتب: 5 حلقات متكاملة تحتاجها قوتنا الناعمة السعودية تقود عجلة الاستثمار العالمية بأرباح تصل لـ 3.2 تريليون دولار شركة نسما القابضة تستحوذ على كينت لخدمات الطاقة أقدم قناديل البحر عمرها 500 مليون سنة لقطات مذهلة لـ القمر العملاق من سماء عسير
بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى أمس، 685550 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.
وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 651304 حجاج، فيما بلغ عدد المغادرين 12776 حاجاً، غادر منهم 11085 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 45 رحلة وغادر 1691 حاجا من محطة استقبال الهجرة عبر 17 رحلة.
فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 34143 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 11٪، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 513 حاجاً.