Icon

الزكاة تحدد الملزمين بإصدار الفاتورة الضريبية Icon نيمار يبدأ الجري والهلال يُنهي استعداداته للرائد Icon ضبط مواطن روّج المخدرات في الرياض بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية Icon سانتي أونا: إيمريك لابورت في النصر حتى 2026 Icon خياران لحل أزمة انتقال حسان تمبكتي للهلال Icon الديوان الملكي: فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله في ذمة الله Icon إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين إلى الرياض Icon انطلاق ثالث جولات دوري روشن غدًا بـ5 مباريات Icon رياض محرز يحرم سان جيرمان من صفقة قوية Icon الأحوال المدنية تواصل إتاحة خدمة تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تمهيدًا لإجراء عملية فصلهما

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين إلى الرياض

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٧ مساءً
إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين إلى الرياض
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين” برفقة والدتهم، قادمين من مدينة دار السلام في جمهورية تنزانيا عبر طائرة الإخلاء الطبي، حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

قد يهمّك أيضاً
معلم يقنع والده للالتحاق بمحو الأمية

معلم يقنع والده للالتحاق بمحو الأمية

تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على مكينة حلاقة

تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على مكينة حلاقة

 

مملكة الإنسانية

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن هذه المبادرات تعكس إنسانية المملكة العربية السعودية التي بلغ مداها العالم أجمع، رافعًا الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- جراء ما يوليانه من اهتمام ودعم للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة وللعمل الإنساني بشكل عام، موضحًا أن البرنامج يجسد التفوق الطبي السعودي الذي يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية السعودية 2030؛ لتطوير القطاع الصحي بالمملكة ليكون في طليعة القطاعات الصحية العالمية.

فيما أعربت والدة التوأم التنزاني “حسن وحسين” عن شكرها الجزيل وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم إلى المملكة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظهما ويجزيهما خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يديم عليها الأمن والأمان.

وصول التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين إلى الرياض

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو: استثماراتنا لن تتأثر بتقلبات أسعار النفط
السعودية اليوم

أرامكو: استثماراتنا لن تتأثر بتقلبات أسعار النفط

السعودية اليوم
بونو خارج تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء المتوقع
آخر الاخبار

بونو خارج تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء...

آخر الاخبار
آيفون يعمل بشريحة تتفوق على كل الهواتف الأخرى
تكنولوجيا

آيفون يعمل بشريحة تتفوق على كل الهواتف...

تكنولوجيا
إخلاء مناطق المشاعر المقدسة من قرود البابون
السعودية اليوم

إخلاء مناطق المشاعر المقدسة من قرود البابون

السعودية اليوم
غرق شوارع النمسا والنرويج والدنمارك بسبب الفيضانات
العالم

غرق شوارع النمسا والنرويج والدنمارك بسبب الفيضانات

العالم
مفاجآت جديدة بقضية الأمير أندرو قد تسبب إحراجًا للملك تشارلز
العالم

مفاجآت جديدة بقضية الأمير أندرو قد تسبب...

العالم
لقطات من توقيع نيمار مع الهلال حتى 2025
الرياضة

لقطات من توقيع نيمار مع الهلال حتى...

الرياضة
سر طلاق رئيس وزراء كندا من زوجته بعد 18 عامًا من الحب
العالم

سر طلاق رئيس وزراء كندا من زوجته...

العالم