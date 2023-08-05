وصول الطائرة الإغاثية الـ 18 إلى تركيا

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وصلت مطار غازي عنتاب في الجمهورية التركية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة عشرة، تحمل على متنها أكثر من 32 طناً من المعدات والأجهزة الطبية.
يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرّري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.