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تحمل 27 طنًا من المعدات والأجهزة الطبية

وصول الطائرة السعودية الإغاثية الـ 19 إلى تركيا

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ صباحاً
وصول الطائرة السعودية الإغاثية الـ 19 إلى تركيا
المواطن - واس

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وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا أمس، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19، تحمل على متنها أكثر من 27 طنًا من المعدات والأجهزة الطبية.

الجسر الجوي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

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