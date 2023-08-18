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تحمل على متنها 30 ألف سلة غذائية

وصول 100 شاحنة إغاثية سعودية إلى اليمن

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ مساءً
وصول 100 شاحنة إغاثية سعودية إلى اليمن
المواطن - واس

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وصلت إلى اليمن عبر منفذ الوديعة الحدودي 100 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها 30.000 سلة غذائية، استعدادًا لتدشين مشروع المساعدات الغذائية للأسر النازحة والأكثر احتياجًا في اليمن للعام 2023م.

تأمين الغذاء

ويهدف المشروع إلى تأمين الوصول العادل للغذاء للفئات التي تعاني من الانعدام الحاد في الأمن الغذائي، من خلال توزيع 26.544 سلةً غذائيةً بشكل دوري (كل شهرين) إضافة إلى توزيع كميات من السلال الغذائية في حالات الطوارئ في محافظات مأرب، حضرموت، المهرة، شبوة، الجوف، الحديدة، سقطرى، وحجة وصعدة، بإجمالي 179,982 سلةً غذائيةً طيلة عام كامل، يستفيد منها 36.237 أسرةً بواقع 253.659 فردًا.

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يأتي ذلك ضمن سلسة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر المركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المحافظات والمناطق دون تمييز.

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