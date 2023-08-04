وضعية خطيرة عليك تجنبها خلال النوم

نصح الخبراء بوضعيات معينة للنوم، تضمن الحفاظ على أعضاء الجسم بأفضل حالة.

وضعيات النوم

وأكد أحد خبراء النوم ويدعى ليفيتيكس عبر حسابه في تيك توك قائلاً: “إذا كنت تعاني من آلام أسفل الظهر فهذا بسبب نومك على البطن، حيث إن الضغط على الفقرات يكون مرتفعا وهو ما يسبب الألم”.

وأردف ليفيتيكس، أن الاستلقاء على الظهر يدعم الفقرات ويساعد في تخفيف الألم، وحذر من أن الضغط الإضافي على العمود الفقري سيؤدي إلى مشاكل في الظهر على المدى البعيد.

وشرح وضعية النوم الأفضل قائلا: “يمكنك النوم على جنبك، لتملأ الوسادة الفراغ بين رقبتك وأذنك، ثم ضع وسادة أخرى بين قدميك وهذا سيضمن وضعية مريحة”.

كما حث الخبير الناس على تجربتها لمدة 30 دقيقة كل ليلة، مع تكرار المحاولة يوميًا.