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بنظام العقود في عدة تخصصات

وظائف أكاديمية بـ جامعة الملك فيصل

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
وظائف أكاديمية بـ جامعة الملك فيصل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح باب التقديم (للرجال والنساء) لشغل وظائفها الأكاديمية بنظام العقود على الرتب (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) في مختلف الكليات والأقسام على النحو التالي:

التخصصات المتاحة:

– القرآن وعلومه
– السنة وعلومها
– العقيدة والمذاهب
– أصول الفقه
– الفقه
– السياحة والضيافة
– الاتصال والإعلام
– الدراسات الاجتماعية
– الجغرافيا
– قانون عام (القانون الإداري)
– قانون عام (قوانين الطاقة)
– قانون عام (الزكاة والضرائب)
– قانون عام (القانون الدولي)
– قانون عام (القانون الدستوري)
– قانون عام (القانون الجزائي)
– قانون خاص (القانون الدولي الخاص)
– قانون خاص (القانون البحري والجوي)
– قانون خاص (قانون مدني)
– قانون خاص (قانون المرافعات)
– قانون خاص (قانون العمل والتأمينات)
– شريعة وقانون (أنظمة سياسية)
– شريعة وقانون (مدني)
– شريعة وقانون (مرافعات)

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للإطلاع على كافة تفاصيل الوظائفاضغط هنا

شروط الوظائف:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.
– أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه) من جامعات معترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً.
– ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.
– أن يكون مؤهل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه امتدادا للتخصص.
– التتابع في المؤهلات وعدم وجود تداخل مخل بينهما.
– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ الكلي/التام والإقامة في بلد الدراسة.
– أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل بالتفرغ التام (الابتعاث أو الإيفاد للدراسة) حسب الأنظمة واللوائح.
– إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية.
– أن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً.
– اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.
– أن يكون المتقدم على وظيفة أستاذ حاصلاً على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى 4 سنوات خبرة على وظيفة أستاذ مشارك مع استيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لشغل وظيفة أستاذ.
– أن يكون المتقدم على وظيفة أستاذ مشارك حاصلاً على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى 4سنوات خبرة على وظيفة أستاذ مساعد مع استيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لشغل وظيفة أستاذ مشارك.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا، عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/1/23 هـ.

 

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