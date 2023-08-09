وظائف أكاديمية بـ جامعة الملك فيصل

أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح باب التقديم (للرجال والنساء) لشغل وظائفها الأكاديمية بنظام العقود على الرتب (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) في مختلف الكليات والأقسام على النحو التالي:

التخصصات المتاحة:

– القرآن وعلومه

– السنة وعلومها

– العقيدة والمذاهب

– أصول الفقه

– الفقه

– السياحة والضيافة

– الاتصال والإعلام

– الدراسات الاجتماعية

– الجغرافيا

– قانون عام (القانون الإداري)

– قانون عام (قوانين الطاقة)

– قانون عام (الزكاة والضرائب)

– قانون عام (القانون الدولي)

– قانون عام (القانون الدستوري)

– قانون عام (القانون الجزائي)

– قانون خاص (القانون الدولي الخاص)

– قانون خاص (القانون البحري والجوي)

– قانون خاص (قانون مدني)

– قانون خاص (قانون المرافعات)

– قانون خاص (قانون العمل والتأمينات)

– شريعة وقانون (أنظمة سياسية)

– شريعة وقانون (مدني)

– شريعة وقانون (مرافعات)

للإطلاع على كافة تفاصيل الوظائف: اضغط هنا

شروط الوظائف:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.

– أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه) من جامعات معترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً.

– ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.

– أن يكون مؤهل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه امتدادا للتخصص.

– التتابع في المؤهلات وعدم وجود تداخل مخل بينهما.

– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ الكلي/التام والإقامة في بلد الدراسة.

– أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل بالتفرغ التام (الابتعاث أو الإيفاد للدراسة) حسب الأنظمة واللوائح.

– إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية.

– أن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً.

– اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

– أن يكون المتقدم على وظيفة أستاذ حاصلاً على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى 4 سنوات خبرة على وظيفة أستاذ مشارك مع استيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لشغل وظيفة أستاذ.

– أن يكون المتقدم على وظيفة أستاذ مشارك حاصلاً على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى 4سنوات خبرة على وظيفة أستاذ مساعد مع استيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لشغل وظيفة أستاذ مشارك.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا، عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/1/23 هـ.