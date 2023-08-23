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وظائف إدارية بـ المركز الوطني لإدارة النفايات

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
وظائف إدارية بـ المركز الوطني لإدارة النفايات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات – موان (مركز حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– مدير إدارة تطوير الأعمال
– مدير إدارة اللوائح التنظيمية والفنية
– أخصائي لوائح فنية وتنظيمية
– أخصائي نظم موارد مؤسسية

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الموارد البشرية
– علوم حاسب
– المالية
– نظم معلومات
– القانون
– الاقتصاد
– إدارة النفايات
– الدراسات البيئية
– أو ما يعادلها

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف يبدأ اليوم الأربعاء 1445/2/7هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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