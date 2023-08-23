وظائف إدارية بـ المركز الوطني لإدارة النفايات

أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات – موان (مركز حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– مدير إدارة تطوير الأعمال

– مدير إدارة اللوائح التنظيمية والفنية

– أخصائي لوائح فنية وتنظيمية

– أخصائي نظم موارد مؤسسية

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– علوم حاسب

– المالية

– نظم معلومات

– القانون

– الاقتصاد

– إدارة النفايات

– الدراسات البيئية

– أو ما يعادلها

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف يبدأ اليوم الأربعاء 1445/2/7هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا