وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس

أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تجربة العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول الائتمان/ الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، المحاسبة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)