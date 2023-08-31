وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس

وقوع طفلين تشيكيين في فخ المخدرات بسبب حلوى مزيفة البطاقة الحمراء ضد النصر تُغرم بانيجا 10000 ريال معلم يهدي طلابه سيارة آيس كريم داخل المدرسة تكنو تطور هاتفًا لم يطرح مثله من قبل وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف القبض على 3 أشخاص اتخذوا شققًا سكنية بالرياض وكرًا لترويج المخدرات وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة 13 وظيفة شاغرة لدى شركة معادن وظائف شاغرة للجنسين بفروع متاجر الرقيب مجموعات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا 2024
أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي تجربة العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مسؤول الائتمان/ الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، المحاسبة).
وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)