وظائف إدارية شاغرة بشركة سدافكو

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أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة سدافكو، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف متجر.
– أمين مخزن.
وأوضحت شركة سدافكو، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)