وظائف إدارية شاغرة بشركة علم

أعلنت شركة علم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة علم

وأبرزت شركة عِلم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، إدارة الأعمال).

– استشاري الإستراتيجية والتخطيط: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– استشاري إستراتيجية تقديم المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات، علوم الحاسب، المالية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)