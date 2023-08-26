وظائف إدارية شاغرة بشركة KPMG

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أعلنت شركة مجموعة كي بي إم جي الدولية المحدودة “KPMG”، المتخصصة بخدمات التدقيق والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة كي بي إم جي، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير مكتب إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المشاريع، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مساعد مدير إدارة العملاء والأسواق والحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة).
وأوضحت شركة كي بي إم جي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)