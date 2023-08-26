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وظائف إدارية شاغرة بشركة KPMG

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بشركة KPMG
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مجموعة كي بي إم جي الدولية المحدودة “KPMG”، المتخصصة بخدمات التدقيق والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة KPMG

وأبرزت شركة كي بي إم جي، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير مكتب إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المشاريع، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد مدير إدارة العملاء والأسواق والحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كي بي إم جي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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