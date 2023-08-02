وظائف إدارية شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن

أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عن توفر وظائف إدارية بمسمى سكرتير تنفيذي (Executive Secretary) للرجال والنساء حملة الدبلوم أو البكالوريوس على النحو التالي:

المؤهلات المطلوبة:

– دبلوم (سكرتارية تنفيذية، إدارة مستشفيات) مع خبرة عامين كسكرتير طبي أو مجال ذي صلة.

– أو بكالوريوس (لغة إنجليزية، إدارة صحية، أو مجال ذي صلة) مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال السكرتارية.

الوصف الوظيفي:

مساعدة المدير والرئيس والمديرين وجميع الموظفين في القسم من خلال تقديم الدعم السكرتاري الفعال وغير ذلك من الدعم الإداري عند الطلب ويجب أن يكون حسن السلوك ومهذبًا في اتصالاته وأن يتعامل مع الأمور بثقة تامة مع الدبلوماسية واللباقة.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي (متطلب أساسي).

– المعرفة في استخدام وتشغيل الآلات والمعدات المكتبية.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا من خلال الرابط التالي اضغط هنا