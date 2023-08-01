وظائف إدارية شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن

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أعلن مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض توفر وظائف إدارية في مجال (السكرتارية) لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– سكرتير تنفيذي.
1- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في (السكرتارية الطبية، السكرتارية التنفيذية، إدارة المستشفيات، اللغة الإنجليزية، الإدارة الصحية) أو ما يعادلها.
2- لا تشترط خبرة لحملة دبلوم السكرتارية الطبية أو خبرة لا تقل عن سنة لحملة البكالوريوس أو خبرة لا تقل عن سنتين لحملة الدبلوم في بقية التخصصات.
3- مهارة استخدام الحاسب الآلي.
4- معرفة تشغيل الآلات المكتبية أو المعدات.
– مساعدة المدير ورؤساء الأقسام وموظفي القسم من خلال تقديم الدعم السكرتاري الفعّال والدعم الإداري الآخر عند الطلب.
1- معرفة بمصطلحات الطب.
2- معرفة واسعة بممارسات وعمليات المكتب والمعدات المكتبية.
3- إجادة استخدام برامج وتطبيقات Microsoft Office.
4- إجادة كتابة التقارير والمذكرات وجداول البيانات وغيرها.
5- القدرة على تسجيل ونقل محاضر الاجتماعات باللغتين الإنجليزية والعربية.
6- إجادة ممتازة في اللغتين الإنجليزية والعربية شفهياً وكتابياً.
– التقديم على الوظائف مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/01/14هـ الموافق 2023/08/01م.
– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا