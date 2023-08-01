وظائف إدارية شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن

أعلن مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض توفر وظائف إدارية في مجال (السكرتارية) لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سكرتير تنفيذي.

الشروط:

1- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في (السكرتارية الطبية، السكرتارية التنفيذية، إدارة المستشفيات، اللغة الإنجليزية، الإدارة الصحية) أو ما يعادلها.

2- لا تشترط خبرة لحملة دبلوم السكرتارية الطبية أو خبرة لا تقل عن سنة لحملة البكالوريوس أو خبرة لا تقل عن سنتين لحملة الدبلوم في بقية التخصصات.

3- مهارة استخدام الحاسب الآلي.

4- معرفة تشغيل الآلات المكتبية أو المعدات.

الوصف الوظيفي:

– مساعدة المدير ورؤساء الأقسام وموظفي القسم من خلال تقديم الدعم السكرتاري الفعّال والدعم الإداري الآخر عند الطلب.

المهارات المطلوبة:

1- معرفة بمصطلحات الطب.

2- معرفة واسعة بممارسات وعمليات المكتب والمعدات المكتبية.

3- إجادة استخدام برامج وتطبيقات Microsoft Office.

4- إجادة كتابة التقارير والمذكرات وجداول البيانات وغيرها.

5- القدرة على تسجيل ونقل محاضر الاجتماعات باللغتين الإنجليزية والعربية.

6- إجادة ممتازة في اللغتين الإنجليزية والعربية شفهياً وكتابياً.

موعد التقديم:

– التقديم على الوظائف مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/01/14هـ الموافق 2023/08/01م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا