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وظائف إدارية شاغرة بمجموعة التركي

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بمجموعة التركي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي

وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– وكيل التأجير/ المركبات (الدمام).

– تنفيذي مبيعات (عدة مدن).

– وكيل الإيجار/ المركبات (الرياض).

– منسق الموارد البشرية (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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