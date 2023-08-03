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وظائف إدارية شاغرة في روشن العقارية

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في روشن العقارية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير عمليات المشاريع.

– أخصائي أول مشتريات.

– أخصائي أول المجموعات.

– مدير امتياز المبيعات.

– أخصائي أول/ مكتب خدمات تقنية المعلومات.

– مدير تنفيذي/ مكتب استراتيجية الموارد البشرية والمشاريع.

– أخصائي العمليات المالية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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