وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في تخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير فئة التسويق التجاري (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة الفنادق).

– موظف تخطيط/ المبيعات (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الحسابات، التجارة، التخطيط)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– موظف موارد بشرية/ المبيعات (الخرج): شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة..

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)