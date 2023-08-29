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وظائف إدارية شاغرة في شركة KPMG

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٧ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في شركة KPMG
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مجموعة كي بي إم جي الدولية المحدودة “KPMG”، المتخصصة بخدمات التدقيق والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة KPMG

وأبرزت شركة كي بي إم جي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل أول التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

– مدير إدارة العملاء والأسواق والحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة).

– مدير التدريب وجذب المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كي بي إم جي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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