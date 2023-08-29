وظائف إدارية شاغرة في شركة KPMG

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أعلنت شركة مجموعة كي بي إم جي الدولية المحدودة “KPMG”، المتخصصة بخدمات التدقيق والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة كي بي إم جي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أول التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).
– مدير إدارة العملاء والأسواق والحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة).
– مدير التدريب وجذب المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.
وأوضحت شركة كي بي إم جي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)