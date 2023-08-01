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وظائف إدارية شاغرة في مطارات جدة

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في مطارات جدة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت شركة مطارات جدة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي المواد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، الهندسة، إدارة الأعمال، المالية).

– رئيس قسم نظم إدارة الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 20 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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