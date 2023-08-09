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وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٥ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني أعمال لوجستية/ مراسل.

– فني أعمال لوجستية/ سائق.

– أخصائي علم بيانات.

– أخصائي أول التزام.

– أخصائي مراقبة سير معاملات.

– أخصائي أول مراقبة سير معاملات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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