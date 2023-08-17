وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي في 3 مدن

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في تخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، وجدة.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مبيعات (الرياض).

– مشرف مبيعات (الدمام).

– مشرف مبيعات (جدة).

– مشرف موارد بشرية/ إدارة الأداء (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2023م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)