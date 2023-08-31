وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف

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أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة سيف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف الدعم الفني.
– مدير الحسابات.
– رئيس المبيعات.
– مدير نظم معلومات الموارد البشرية.
– مدير أول/ الميزانية والمحاسبة والتقارير.
وأوضحت شركة سيف، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)