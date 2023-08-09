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وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٦ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى

وبيّنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي مراقبة المحتوى المحلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، الإدارة، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أمين مستودع أول: شهادة الثانوية العامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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