وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى

كريستيانو رونالدو الأفضل بمباراة النصر والشرطة استجواب 94 من جمهور كرواتيا بعد مقتل مشجع الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس وزراء إثيوبيا محمد كنو يمنح الهلال التقدم ضد الشباب نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا فرانك كيسيه ينضم للأهلي رسميًّا إنذار أحمر في عسير: أمطار وسيول وبرد غدًا كاسترو عن رحيل تاليسكا: سيُغادر للفندق استعدادًا للنهائي شاب يبيع التمور في بريدة على طريقة المعلقين الرياضيين وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي مراقبة المحتوى المحلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، الإدارة، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أمين مستودع أول: شهادة الثانوية العامة.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)