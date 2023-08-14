ضبط مروج بحائل وإحباط تهريب القات في جازان ضبط مخالفين استغلا الرواسب في تبوك الهلال والنصر.. السعودية انتصرت بقوتها الناعمة دور السعودية في نشر الوسطية والاعتدال يعزز الاستقرار والسلام العالميين تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في تبوك انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 230.64 ريال وظائف إدارية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمطار غزيرة على عسير ونجران والمدينة حتى المساء جامعة القصيم تعلن عن وظائف تقنية للجنسين السفارة السعودية في مانيلا: الفلبين تطلق بوابة إلكترونية لتمديد التأشيرة وإلغائها
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 8 وظائف إدارية وتقنية شاغرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- خبير التطوير التنظيمي والقوى العاملة.
2- أخصائي خدمات تقنية المعلومات.
3- مدقق داخلي أول.
4- خبير خدمات المرافق الذكية.
5- مدقق داخلي.
6- أخصائي رئيسي الاستراتيجية وإدارة الأداء.
7- أخصائي مشاريع ومتابعة.
8- مهندس عمليات أمن تقنية المعلومات.
– إدارة الأعمال.
– الموارد البشرية.
– المحاسبة.
– المالية.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– أو ما يعادلها.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا