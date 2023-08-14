وظائف إدارية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 8 وظائف إدارية وتقنية شاغرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- خبير التطوير التنظيمي والقوى العاملة.

2- أخصائي خدمات تقنية المعلومات.

3- مدقق داخلي أول.

4- خبير خدمات المرافق الذكية.

5- مدقق داخلي.

6- أخصائي رئيسي الاستراتيجية وإدارة الأداء.

7- أخصائي مشاريع ومتابعة.

8- مهندس عمليات أمن تقنية المعلومات.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– الموارد البشرية.

– المحاسبة.

– المالية.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا