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وظائف إدارية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ صباحاً
وظائف إدارية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 8 وظائف إدارية وتقنية شاغرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- خبير التطوير التنظيمي والقوى العاملة.
2- أخصائي خدمات تقنية المعلومات.
3- مدقق داخلي أول.
4- خبير خدمات المرافق الذكية.
5- مدقق داخلي.
6- أخصائي رئيسي الاستراتيجية وإدارة الأداء.
7- أخصائي مشاريع ومتابعة.
8- مهندس عمليات أمن تقنية المعلومات.

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– الموارد البشرية.
– المحاسبة.
– المالية.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

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