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وظائف إدارية لدى وزارة الحرس الوطني

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ صباحاً
وظائف إدارية لدى وزارة الحرس الوطني
المواطن - فريق التحرير

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وزارة الحرس الوطني (ممثلة في الشؤون الصحية)، تُعلن (عبر موقعها الرسمي) فتح التقديم (رجال / نساء) لشغل وظائف إدارية – وذلك وفقًا لما تم نقله من الموقع الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

– مساعد إداري ثالث.

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ملخص المهام الوظيفية:

– تقديم الدعم الإداري والكتابي العام.

– الرد على الهاتف ، واستلام الرسائل ، وتحية الزوار ، وتوفير الدعم العام.

– إدارة الاستفسارات الروتينية ، وصياغة الردود ، واستكمال النماذج.

– العمل كنقطة اتصال للعملاء الداخليين والخارجيين؛ تقديم الدعم العام للزوار.

– الاتصال بموظفي الإدارات والعملاء الداخليين والخارجيين.

– عمل نسخ من المراسلات والمواد الأخرى حسب الاقتضاء.

– تسليم المراسلات العاجلة داخل وخارج الإدارة، حيثما دعت الحاجة.

رابط التقديم:

– للتقديم على وظائف الحرس الوطني، عبر موقعها الرسمي:

رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )

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