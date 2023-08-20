جامعة الملك خالد تعلن عن وظائف تعليمية وأكاديمية وظائف إدارية لدى وزارة الحرس الوطني أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم بالسعودية العالم ينتظرك .. الابتسامة تعلو وجوه 6 ملايين طالب وطالبة مع عودة الدراسة تعليم جدة تستقبل الطلاب المستجدين بشخصيات كرتونية طالب يتفاعل مع مدير تعليم المدينة المنورة بطريقة عفوية 10 إجازات متنوعة خلال العام الدراسي 1445 البنيان: التعليم محرك رئيس لتحقيق أهداف التنمية والأسرة شريك في النجاح تغول مؤثري السوشيال ميديا على المستوى المحلي لم يأتِ من فراغ مرور الرياض: انتشار كامل مع بداية العام الدراسي الجديد
وزارة الحرس الوطني (ممثلة في الشؤون الصحية)، تُعلن (عبر موقعها الرسمي) فتح التقديم (رجال / نساء) لشغل وظائف إدارية – وذلك وفقًا لما تم نقله من الموقع الرسمي؛ وموضح أدناه:
– مساعد إداري ثالث.
– تقديم الدعم الإداري والكتابي العام.
– الرد على الهاتف ، واستلام الرسائل ، وتحية الزوار ، وتوفير الدعم العام.
– إدارة الاستفسارات الروتينية ، وصياغة الردود ، واستكمال النماذج.
– العمل كنقطة اتصال للعملاء الداخليين والخارجيين؛ تقديم الدعم العام للزوار.
– الاتصال بموظفي الإدارات والعملاء الداخليين والخارجيين.
– عمل نسخ من المراسلات والمواد الأخرى حسب الاقتضاء.
– للتقديم على وظائف الحرس الوطني، عبر موقعها الرسمي:
رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )