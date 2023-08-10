وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية
وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أعمال أول.
– استشاري الصحة العقلية.
– أخصائي جراح الصدر.
– ممرض أول.
– أخصائي ضمان الجودة.
– فني جراحة العظام.
– مساعد مستشار الصحة العقلية.
– أخصائي أمراض الدم/ الأورام.
– منسق الحالة.
– طبيب جراحة العظام.
– طبيب عام.
– أخصائي أول علاج طبيعي.
– أخصائي علاج وظيفي.
– أخصائي أول العلاج الإشعاعي.
– أخصائي الأعمال/ التخطيط.
وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)