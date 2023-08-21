وظائف إدارية وطبية وصحية بمدينة الملك سعود في الرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف (الإدارية، الطبية، الصحية) لحملة الدبلوم فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– محلل تخطيط استراتيجي

– أخصائي أول تخطيط استراتيجي

– فني رعاية مرضى

– طبيب استشاري مساعد

– سكرتير طبي

– أخصائي تمريض

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– إدارة عامة

– إدارة خدمات صحية ومستشفيات

– السكرتارية الطبية

– التمريض

– أو ما يعادلها

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصلاً على المؤهل المطلوب حسب التخصصات المذكورة.

– توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (حسب الحد الأدنى الموضح لكل وظيفة)

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا