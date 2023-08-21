وظائف إدارية وطبية وصحية بمدينة الملك سعود في الرياض

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف (الإدارية، الطبية، الصحية) لحملة الدبلوم فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) على النحو التالي:
– محلل تخطيط استراتيجي
– أخصائي أول تخطيط استراتيجي
– فني رعاية مرضى
– طبيب استشاري مساعد
– سكرتير طبي
– أخصائي تمريض
– إدارة الأعمال
– إدارة عامة
– إدارة خدمات صحية ومستشفيات
– السكرتارية الطبية
– التمريض
– أو ما يعادلها
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصلاً على المؤهل المطلوب حسب التخصصات المذكورة.
– توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (حسب الحد الأدنى الموضح لكل وظيفة)
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا